Jarg de Boer levert kalasjnikovs aan films, maar wel met losse flodders

De Amerikaanse acteur Alec Baldwin schoot donderdag tijdens filmopnames per ongeluk zijn cameraregisseur dood met een vuurwapen dat eigenlijk geladen moest zijn met losse flodders. In plaats daarvan zaten er echte kogels in. Kan zoiets ook in Nederland gebeuren? "Onmogelijk", zegt de 73-jarige Jarg de Boer, eigenaar van ANTA. Zijn bedrijf verhuurt uniformen en wapens voor film- en theaterproducties. In populaire series als Mocro Mafia en Flikken Maastricht komen de wapens uit Beek en Donk.

"Toen ik het las was ik wel verbaasd. Op een filmset waar wapens worden gebruikt, is het een gouden regel dat er nooit gericht wordt geschoten. Vanuit een bepaald camerastandpunt kan dat zo worden gedraaid dat je het niet ziet. Bovendien schieten we in Nederland niet met scherp. We doen alles met losse flodders. Een losse flodder kun je ook niet binnen vijf meter op iemand afvuren. Er komen dan nog kruitresten mee", legt De Boer uit.

"In Nederland schieten we niet met scherp op een filmset."

De Boer leverde wapens aan verschillende filmproducenten in binnen- en buitenland. "Veiligheid staat voorop. Wij zijn er altijd bij op een set als er geschoten wordt. Ik heb bijvoorbeeld de wapens geleverd voor de misdaadserie Mocro Maffia. Ik vraag vooraf aan de acteurs of ze ervaring hebben met wapens. Is dat niet zo, dan leg ik uit hoe het wapen werkt. Ze moeten bijvoorbeeld het verschil tussen laden en doorladen kunnen laten zien. Bij laden kun je de trekker overhalen en dan gebeurt er niets. Bij doorladen sleep je de kogel van de houder naar de kamer en dan gaat het schot eruit." De Boer en zijn medewerkers willen altijd vooraf precies weten wat de bedoeling is met de wapens. "Gek genoeg is men dol op scènes waarbij een wapen tegen het hoofd wordt gezet of een nekschot wordt gegeven. Daarvoor moeten wij speciale patronen en een speciale loop regelen. Het gaat om het effect. Dit is een vak apart."

"Wij zijn altijd aanwezig als er geschoten wordt op een filmset."

De regels in Nederland voor het gebruik van wapens op een set zijn heel strikt. Zo is er een streng vergunningenstelsel. "Een filmproducent kan via ons een vergunning aanvragen voor wapens. Wij sturen een conceptvergunning aan de klant en een afschrift daarvan naar de politie. Op de vergunning staat onder meer het soort wapen, serienummer, kaliber en locatie. Als er geschoten wordt op een set, zijn wij er altijd bij aanwezig." Bij het gebruik van replica's hoeft het bedrijf niet aanwezig te zijn, maar moet er wel voor de wapens worden getekend. "Hoeveel wapens ik heb? Veel. Aantallen noem ik nooit", zegt De Boer. "Voldoende om acteurs die in films spelen vanaf het jaar 1600 tot en met nu ruim van wapens te voorzien." Het verhuren van wapens gaat De Boer soms moeilijk af. "Het moeilijkste vind ik een film met een boodschap. We hebben ook op kamp Vught gedraaid over wat daar in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Als je op de fusilladeplaats staat om figuranten uit te leggen hoe ze met hun wapen om moeten gaan, is dat toch wel een moeilijk moment. Dat deed wel wat met me."

