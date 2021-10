Groep studenten moet halsoverkop hostel uit door onveilige alarminstallatie

Hostel Night Flight in Breda werd halsoverkop ontruimd omdat het pand niet brandveilig zou zijn. (Foto: Tina Otero) De lege bedden in het hostel in Breda. (Foto: Tina Otero) Volgende Vorige vergroot 1/2 Hostel Night Flight in Breda werd halsoverkop ontruimd omdat het pand niet brandveilig zou zijn. (Foto: Tina Otero)

Een groep internationale studenten is donderdagochtend van het bed gelicht in hostel Night Flight in Breda. Ze moesten van de gemeente vertrekken omdat de situatie in het hostel onveilig zou zijn. Dat was al twee weken bekend bij de gemeente. Toch moesten de 25 studenten halsoverkop hun spullen pakken en naar een nieuwe plek verhuizen.

Evie Hendriks Geschreven door

Donderdagochtend rond half acht stonden ambtenaren van de gemeente op de stoep bij het hostel Night Flight in Breda. Daar bivakkeerden door het woningtekort tijdelijk 25 internationale studenten van Avans en Breda University of Applied Sciences (Buas). Ze werden, zonder waarschuwing vooraf, op straat gezet omdat het alarmsysteem in het hostel niet zou deugen.

"Tot zeven uur 's ochtends de wacht gehouden."

De plotsklapse ontruiming roept vragen op. De gemeente hield twee weken geleden een veiligheidscontrole in het hostel. Night Flight bezat namelijk geen geldig certificaat voor de alarminstallatie. Eigenares van het hostel, Tina Otero, dacht met de inzet van een nachtwacht een oplossing in huis te hebben. "We hielden met drie mensen de wacht tot zeven uur 's ochtends", vertelt ze. In afwachting van het certificaat, bleven zij dat de afgelopen weken doen. Maar voor de gemeente was dat niet voldoende. Twintig studenten van Avans, vier studenten van Buas en één student van Tilburg University moesten razendsnel inpakken en wegwezen. Niemand was op de hoogte van de ontruiming. "Wij hebben het hostel gesloten omdat de situatie in het pand brandonveilig is. Er is inderdaad een korte tijd geweest tussen het mededelen van de onveiligheid en het vertrek van de studenten", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

"Studenten hebben zeker twee maanden onderdak."

De studenten zijn niet pardoes op straat beland. "Er zijn, in goed overleg met Buas en Avans, tijdelijke onderkomens voor de studenten geregeld. Hier kunnen zij zeker twee maanden terecht", zegt de gemeentelijke woordvoerder. Eigenares Tina vindt de communicatie van de gemeente slecht. "Ik ben heel erg geschrokken. We waren aan het wachten op het certificaat en ineens moesten de studenten eruit. Ik zit nu plotseling met een leeg hostel. Gelukkig hebben de studenten de komende tijd een slaapplek." Een terugkeer naar het hostel zit er voorlopig niet in. Het pand moet eerst brandveilig zijn voordat het weer open mag.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.