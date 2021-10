Ossenaar Danjuma nu wel in voorselectie Oranje

Arnaut Danjuma uit Oss is dit keer wel opgenomen in de voorselectie van Oranje. De aanvaller van Villareal werd twee weken tussentijds opgeroepen voor de interland tegen Gibraltar. Oranje speelt begin november de laatste twee WK-kwalificatieduels tegen Montenegro en Noorwegen.

Danjuma viel tegen Gibraltar in en scoorde al snel de 5-0. Bondscoach Louis van Gaal noemde het toen een spectaculaire invalbeurt.

Zelf was de Ossenaar na zijn rentree blij tegenover de NOS. “Natuurlijk baalde ik ervan dat ik er in eerste instantie niet bij zat. Het was toch alweer drie jaar geleden dat ik was opgeroepen voor Oranje. Ik ben echt gelukkig dat ik mezelf weer heb kunnen laten zien voor het land..”

Gakpo

Danjuma werd toen opgeroepen omdat PSV’er Cody Gakpo geblesseerd afviel. Hoewel Gakpo gisteren tegen Monaco ook weer geblesseerd raakte, zit hij wel in de voorselectie net als PSV-keeper Joël Drommel en Virgil van Dijk uit Breda.

Oranje is in de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar koploper in de groep met twee punten voorsprong op Noorwegen.