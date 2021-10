Schmidt ziet tactisch sterker PSV, Madueke en Gakpo ondergaan MRI-scan

Het was scherven rapen bij PSV vrijdagochtend. Mentaal was er een tik vanwege de thuisnederlaag tegen AS Monaco, fysiek was het kijken naar de blessures van Cody Gakpo en Noni Madueke. Schmidt gaf in aanloop naar de kraker tegen Ajax een update.

“Gakpo en Madueke krijgen vandaag nog een MRI-scan. Gakpo heeft enkelklachten, bij hem is het nog afwachten of hij de wedstrijd tegen Ajax gaat halen. Madueke kampt met een hamstringblessure, hij lijkt er een paar weken uit.” De verwachting is dat Yorbe Vertessen de Engelse vleugelspeler gaat vervangen.

Een echte verklaring voor de blessures van zijn twee sterkhouders had de trainer niet. “We proberen de spelers zo goed mogelijk voor te bereiden, maar blessures zijn een onderdeel van voetbal”

PSV heeft minder hersteltijd dan de Amsterdammers maar Schmidt wil dat niet als excuus gebruiken. “We moeten niet gaan klagen over blessures of korte voorbereidingstijd. Mentaal moeten we het verlies van gisteren snel verwerken en er zondag klaar voor zijn. We speelden donderdagavond een goede tweede helft daar kunnen we aan vasthouden.”

Supercup

Eerder dit seizoen won PSV in Amsterdam in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. PSV maakte toen indruk. Toch lijkt de ploeg van Schmidt nu wat minder in vorm, al ziet de trainer wel een ontwikkeling bij zijn team.

“Op tactisch gebied zijn we verder dan in die wedstrijd voor de Johan Cruijff Schaal. Donderdag hebben we tactisch beter gespeeld dan eerder dit jaar in Amsterdam. Het team gelooft in het plan en dat zie je terug op het veld.”

Kijkend naar Ajax constateert de Duitser dat het op dit moment de sterkste club uit de Eredivisie is. Maar dat betekent niet dat PSV ontzag moet hebben voor de Amsterdammers. “We moeten zondag zeker niet passief spelen. Het is aan ons de taak om het voetbal van Ajax te beletten.”

Kansen missen

Het grootste probleem van de laatste weken bij PSV is dat de ploeg moeite heeft met scoren. Schmidt vergelijkt het met topspelers als Robert Lewandowski en Lionel Messi.

“Messi en Lewandowski scoorden ook niet uit elke kans toen ze 22 jaar waren. Dat kan ik dus ook niet van mijn spelers verwachten. Zij moeten bepaalde situaties beter gaan herkennen. Onder druk een beslissing maken, is niet gemakkelijk, zeker niet voor jonge spelers.”

Mits PSV in Amsterdam wel de kansen afmaakt, kan het zomaar na dit weekend koploper zijn in de Eredivisie. De Eindhovenaren staan één punt achter Ajax. Bij winst gaan ze over de Amsterdammers heen.