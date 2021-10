Drukste spits van 2021, helft van alle files staat in Brabant

Het begin van de herfstvakantie in het zuiden en het eind van de herfstvakantie voor het noorden zorgen vrijdag voor een extreem drukke avondspits. Volgens de ANWB is het de drukste spits van dit jaar met 771 kilometer file. Ruim de helft van de files staat in Brabant.

Vooral op de A2 vanuit het zuiden naar het noorden is het druk. “Het is daar al de hele week druk door werkzaamheden aan de brug bij Hedel. Door de vakanties en het slechte weer is het alleen maar erger geworden”, zegt Heleen de Geest van de ANWB. Op de A2 staat het ook vast vanuit het noorden naar het zuiden. Andere knelpunten zijn de A27 van Breda naar Utrecht en de A50 van Eindhoven naar Arnhem.

"Rond twaalf uur begonnen de files op te lopen in aantal en in lengte. In het zuiden zagen we vooral op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven en op de A2 tussen Maasbracht en Eindhoven veel vertraging ontstaan door ongevallen", laat de ANWB weten.

"We zien de afgelopen weken dat het steeds drukker wordt op de wegen en dat de vrijdagmiddag hierbij de kroon spant. Vorige week stond er op het hoogtepunt 443 kilometer, de start van de herfstvakantie voor regio's Noord en Midden was hier mede de oorzaak van. Vandaag stond er tijdens de piek 521 kilometer op de rijkswegen. "

De vijf drukste spitsen van dit jaar waren allemaal op de vrijdagmiddag.