Verkeerde versnelling: automobiliste rijdt per ongeluk ABN Amro binnen

Een automobiliste is vrijdagmiddag per ongeluk het pand van ABN Amro bij het Bouwlingplein in Oosterhout binnengereden. Bij haar vertrek van de parkeerplaats bleek haar versnelling niet in zijn achteruit maar in de vooruit te staan.

Malini Witlox

Door de schrik trapte ze vermoedelijk hard op het gaspedaal in plaats van de rem. De vrouw reed met behoorlijke vaart de stoep op en kwam door een pui aan de zijkant van het pand de bank binnen. De bestuurster en haar passagier zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Ze waren lichtgewond maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Bij het bankgebouw ontstond schade aan de blusinstallatie. Die moest eerst door een monteur worden afgesloten, voordat de brandweer de auto weg kon halen.

