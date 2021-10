Vier auto's botsen op rondweg in Uden

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Ravage op rondweg Uden na ongeluk

Bij een ongeluk op de rondweg in Uden is vrijdagavond rond half zes een vrouw gewond geraakt. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Malini Witlox Geschreven door

Eerst reed de bestuurder van een busje van een bouwbedrijf tegen een Tesla aan. Dat gebeurde op de weg richting het dorp Zeeland. Door de klap kwam de bus op de andere weghelft terecht, richting Uden. Daar botste de bus op twee andere auto's.

Foto: Marco van den Broek/ SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Foto: Marco van den Broek/ SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Foto: Marco van den Broek/ SQ Vision Mediaprodukties vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.