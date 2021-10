Willem II en Fortuna houden elkaar in evenwicht in kansrijk duel

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Pol Llonch algemeen wedstrijdbeeld Fortuna-thuis

Willem II is in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard niet verder gekomen dan een gelijkspel. De Tilburgers waren de betere ploeg in eigen stadion maar konden het overwicht niet uiten op het scorebord. Na 90 minuten was 1-1 de eindstand in het Koning Willem II Stadion.

Voordat de wedstrijd begon was er nog een mooi moment voor Jordens Peters. De oud-aanvoerder van Willem II stopte met voetballen en werd nu bedankt. Op de KingSide was een mooi spandoek te zien. Een spandoek dat de verdediger verdiende na negen jaar trouwe dienst.

De wedstrijd bracht in eerste instantie minder spektakel als het ‘afscheid’ van Peters. Fortuna Sittard was duidelijk niet met de intentie gekomen om er een leuke wedstrijd van te maken. Vanaf minuut één ging doelman Yanick van Osch tijdrekken en vertraagde de Limburgers het spel. Willem II had het overwicht in de eerste helft en dat leidde tot twee echt grote kansen. Na tien minuten had Max Svensson de Tilburgers al vroeg op voorsprong kunnen zetten maar hij ging te wild om met een voorzet vanaf de rechterkant. Vlak voor rust was het Görkem Saglam die de lat raakte. Willem II verdiende een voorsprong, al kwam het in de eerste helft ook goed weg toen Ulrik Jenssen in de fout ging. Mats Seuntjens kon één op één met doelman Wellenreuther, maar de Duitser kwam als winnaar uit dat duel door knap redding te brengen. Slechte tien minuten

Na de rust was er een hele andere wedstrijd. Fortuna had ineens zin om te voetballen en creëerde de nodige kansen. Het was dan ook Wellenreuther die al binnen vijf minuten twee keer toe moest redden op schoten van Seuntjens en Zian Flemming. Het bleken waarschuwingsschoten want de derde kans na rust was wel raak voor de Limburgers. Tijjani Noslin kreeg alle ruimte om uit te halen en wist wel de Duitse doelman te verslaan. Aanvoerder Pol Llonch over de eerste tien minuten na rust:

Snelle reactie

De Tilburgers werden duidelijk wakker van de openingstreffer van Fortuna want de ploeg van Fred Grim nam gelijk weer het initiatief in de wedstrijd. Met nog meer opportunisme in het spel ging het op jacht naar de gelijkmaker. Die kwam er vrij snel. Want na een uur spelen was het Mats Köhlert die hard laag in de hoek scoorde. Het was voor de omgetoverde linksback al zijn derde doelpunt van het seizoen. Het vervolg van de wedstrijd werd een aantrekkelijk slotstuk. Het spel ging over en weer en er waren kansen aan beide kanten. In de absolute slotfase kreeg Willem II nog dé kans op de overwinning maar zag het een inzet uit een vrije trap geblokt worden. Lichte kater

De verwachting is dat vooral Willem II ontevreden zal zijn met het punt. De eerste helft was het de betere ploeg en eigenlijk geeft het in een slechte tien minuten een goal weg. Verder was het optische overwicht voor de thuisploeg en kon je afvragen of je tevreden kan zijn met een punt. Het punt zorgt er in ieder geval voor dat Willem II knap bovenin mee blijft doen. Met nog een hele speelronde te gaan staan de Tricolores op een verdienstelijke derde plek. Daar zal niemand in Tilburg verder over klagen

