Vrachtwagen crasht op A2 bij Boxtel nadat bestuurder in slaap was gevallen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Vrachtwagenchauffeur crasht en veroorzaakt ravage op A2 bij Boxtel

Een vrachtwagen is vrijdagnacht gecrasht tegen de vangrail langs de A2 bij Boxtel. Dit gebeurde rond halfeen. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat was de bestuurder in slaap gevallen.

Volgens een correspondent veroorzaakte de gecrashte vrachtwagen een flinke ravage. 'Wegdek vol diesel en zand'

De vrachtwagen raakte de vangrail over een lengte van zo'n 100 meter. De dieseltank van de vrachtwagen raakte beschadigd waardoor diesel op de weg en in de berm gelopen is. Er wordt grond afgegraven en de vangrail wordt gerepareerd. De chauffeur van de vrachtwagen raakte bij de crash niet gewond. Groot materieel ingezet

Een bergingsbedrijf kwam met groot materieel naar Boxtel om de vrachtwagencombinatie weg te slepen. Een veegwagen werd opgeroepen om de troep op te ruimen. Vanwege deze opruimwerkzaamheden en het takelen van de vrachtwagen werd de rechterrijstrook van de A2 van Eindhoven richting Den Bosch een tijd lang afgekruist.

Ook de vrachtwagen liep flinke schade op bij het ongeluk op de A2 bij Boxtel (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

De vangrail van de A2 bij Boxtel moet na het ongeluk met de vrachtwagen hersteld worden (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.