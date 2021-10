Eindhoven Airport had last van dichte mist, ook verkeer werd gewaarschuwd

Opnieuw dichte mist op Eindhoven Airport (archieffoto). vergroot

In het zuidoosten van Brabant kwam zaterdagochtend plaatselijk dichte mist voor. Het vliegverkeer op Eindhoven Airport had hier van negen tot tien uur last van. Reizigers kregen het advies de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden of contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

"De zichtwaarden fluctueerden", liet een woordvoerder van Eindhoven Airport zaterdagochtend rond neten uur weten. Minder dan tweehonderd meter zicht

Volgens Raymond Klaassen van Weerplaza was het zicht op sommige plaatsen zelfs minder dan tweehonderd meter. "Die dichte mist had tijd nodig om op te lossen." Tot die tijd kregen mensen die de weg opgingen het advies hun snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. "Mist kan namelijk verraderlijk zijn." Niet al te veel ruimte voor de zon

Wat hierbij niet hielp, is dat het deze ochtend weinig waait. Pas 's middags wakkert de wind wat aan. Het wordt volgens Raymond een bewolkte dag. "Er is niet al te veel ruimte voor de zon. Pas in de middag zal die af en toe doorbreken, vanuit het westen. Het wordt zo'n 13 graden."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.