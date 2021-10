Verdachte meldt zich na doodrijden voetganger, mogelijk opzet in het spel

Wachten op privacy instellingen... Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/4 Voetganger overleden na aanrijding, bestuurder van auto rent weg

Op de Ridderstraat in Oosterhout is zaterdag rond het middaguur een 31-jarige voetganger uit die plaats overleden nadat hij was aangereden door een auto. Getuigen hadden de indruk dat er mogelijk opzet in het spel was.

De bestuurder van de auto, een 26-jarige man uit Raamsdonksveer, is daarna uitgestapt en weggerend. Later op de middag heeft hij zich op het politiebureau gemeld waar de man is aangehouden. Auto tegen schuur

De auto kwam tegen een schuur tot stilstand. Het slachtoffer raakte bekneld onder de auto en overleed ter plaatse. De correspondent vermoedt dat het slachtoffer op slag dood was. Een traumahelikopter werd nog opgeroepen. Het ongeluk gebeurde op een weggetje achter een aantal woningen. "Een plek waar je normaal gesproken niet hoeft te komen", vertelt onze correspondent. Summier signalement

De bestuurder van de auto was gevlucht. Meerdere getuigen hadden het zien gebeuren en gaven een summier signalement door. Later meldde de 26-jarige man uit Raamsdonksveer zich dus op het politiebureau. Slachtofferhulp heeft contact gelegd met getuigen die het ongeluk hebben gezien. 'Complex onderzoek'

Het slachtoffer lag enkele uren later nog altijd onder de auto. Dat maakt het onderzoek complex, meldt de politie. Het onderzoek door de forensische recherche is nog in volle gang.

