Voetganger overleden na aanrijding, bestuurder van auto rent weg

Foto: Marcel van Dorst, SQ Vision vergroot

Op de Ridderstraat in Oosterhout is zaterdagmiddag een voetganger overleden nadat hij was aangereden door een auto. De bestuurder van de auto is daarna uitgestapt en weggerend. De politie is nog steeds naar hem op zoek.

De verdachte droeg een bodywarmer. De politie vraagt mensen die hem zien of mensen die weten wie het is, contact met haar op te nemen via 112 of 0900-8844. Het ongeluk gebeurde op een weggetje achter een aantal woningen. "Een plek waar je normaal gesproken niet hoeft te komen", vertelt onze correspondent. Na de aanrijding moest ook de brandweer uitrukken omdat het slachtoffer bekneld was geraakt tussen de auto en een schuur. De correspondent vermoedt dat hij op slag dood was. De forensische recherche doet onderzoek op de plek van het ongeluk.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.