Stormloop op kringloopwinkels door lange levertijden: 'Meubels zo weer weg'

Levertijden van reguliere meubelzaken worden steeds verder opgerekt. De winkels hebben nog steeds last van de naweeën van de pandemie, maar daar heeft de consument maling aan. Die gaat liever naar de kringloop om daar meteen zijn slag te slaan.

Wachten op nieuwe meubels duurde altijd al wel een aantal weken. De gemiddelde levertijd van meubels voor corona bedroeg zo'n 10 tot 12 weken. Nu is die periode over de kop gegaan en moeten consumenten soms wel 20 tot 24 weken wachten op hun nieuwe bankstel of kast.

Dat lange wachten is aan veel mensen niet besteed. Zij gaan liever naar de kringloop zoals Het Goed in Eindhoven. "We merken dat het drukker is. De showroom is ook leger dan normaal, de meubels die binnenkomen zijn zo weer weg'', zegt filiaalmanager Rik van Bree.

Drie maanden extra wachten

"Soms komen er hier mensen binnen die hun meubels al hebben weggedaan, maar van de meubelzaak te horen hebben gekregen dat het nog drie maanden extra kan duren voordat hun eettafel en stoelen zijn geleverd. In de tussentijd moet je wel ergens op zitten natuurlijk en dan komen ze hier", vertelt de filiaalmanager.

Het aanbod voor de kringloopwinkels stokt dus door de langere levertijden van reguliere meubelzaken. "Wij worden als gevolg van dat laatste ook vaak afgebeld, want ja als je je meubels nog niet hebt dan ga je je oude nog niet naar de kringloop brengen."

Nazorg

De lange levertijden hebben alles te maken met de naweeën van de coronapandemie. "Ik herken het beeld van de lange levertijden, maar het verschilt heel erg per product. De voorraden moeten weer worden aangevuld", zegt manager Nick Keyhani van Piet Klerkx in Waalwijk.

"Het heeft alles te maken met goede nazorg. Ik wil niet dat mijn klanten voor verrassingen komen te staan dus ik probeer ze aan de voorkant zo goed mogelijk te informeren als er sprake is van een langere levertijd en dan is het aan de klant of ze gaan kopen of niet."

Als de kippen erbij zijn

Wie zijn slag wil slaan bij een kringloopwinkel hoeft overigens niet te vrezen om veel duurder uit te zijn. "Nee een kringloop heeft geen winstoogmerk. Het enige verschil is dat je er nu wel als de kippen bij moet zijn", aldus Van Bree.