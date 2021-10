Kramer kopt RKC in extremis naar drie punten tegen Sparta

Melle Meulensteen in duel met Vito van Crooij (Foto: OrangePictures) vergroot

Lang leken RKC en Sparta op weg naar een bloedeloos gelijkspel. Maar het was Michiel Kramer die de Waalwijkers in de laatste minuut de overwinning bezorgde. Zijn kopbal zette een 1-0 eindstand op het scorebord. Het zorgde voor opluchting in het Mandemakers Stadion.

De regisseur van Studio Sport had een makkelijke avond na het zien van de wedstrijd RKC-Sparta. Het was vrij duidelijk dat er vijf minuten van de zendtijd afkonden. Er gebeurde in de eerste zestig minuten nauwelijks iets dat ook maar in een samenvatting geplaatst kon worden. De supporters in het stadion en voor de buis hadden het eerste uur zoveel meer dingen kunnen doen dan het kijken van deze wedstrijd. Denk aan de plantjes water geven of een borreltje in de kroeg. Bij alles wat je kon verzinnen hadden ze hun tijd beter besteed dan het kijken naar RKC-Sparta. Het niveau van de wedstrijd was verschrikkelijk. Beide ploegen leken angstig om te verliezen en kwamen totaal niet tot voetballen. De bal bleef nog geen drie keer in de ploeg laat staan dat er ook maar werd gedacht aan kansen creëren. De doelmannen moesten ieders in de eerste helft één keer optreden. Maduka Okoye moest een inzet van Jens Odgaard overtikken. Aan de overkant was het Etienne Vaessen die een inzet van Vito van Crooij eenvoudig wist te pakken.

Missen is moeilijker

Na een uur spelen kon de eerste écht grote kans genoteerd worden. Het werd dan ook gelijk een kans die eigenlijk niet te missen was. Michiel Kramer kreeg een trage voorzet vanaf de rechterkant en kon bij de tweede paal vrij intikken. De spits kreeg het alleen wonderbaarlijk voor elkaar om de bal over het doel te schieten. Diezelfde Kramer kreeg een kleine tien minuten later wederom een aardige mogelijkheid om de Waalwijkers op voorsprong te zetten. Zijn kopbal ging rakelings voorlangs. De kansen die RKC ineens kreeg waren een gevolg van de driedubbele wissel die Joseph Oosting had doorgevoerd. Onder andere Illias Bel Hassani kwam in de ploeg voor meer creativiteit. Driemaal scheepsrecht

De kansen na een uur voetballen waren geen oprisping van RKC, want het bleef de betere ploeg met de beste kansen. Het ontbrak de Waalwijkers alleen in de afronding. Sparta leek het allemaal wel prima te vinden totdat Mario Engels tien minuten voor tijd uit het niets één op één ging richting Etienne Vaessen. Gelukkig voor RKC ging zijn inzet net naast. Het gaf de Rotterdammers juist weer een beetje vertrouwen want nog geen minuut later was er een tweede grote kans. Ahmed Touba moest met een uiterste krachtsinspanning een gevaarlijke voorzet van Engels onschadelijk maken. Uiteindelijk was het Kramer die het Mandemakers Stadion in de laatste minuut in extase bracht. Uitgerekend de spits die al twee kansen miste wist met een kopbal de Waalwijkers naar drie punten te koppen. Drie hele belangrijke punten want dankzij de overwinning neemt RKC afstand van de onderste regionen. Na tien speelronden staat de ploeg van Oosting op een verdienstelijke veertiende plek.

