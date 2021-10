112-nieuws: motorrijder Baarle-Nassau hard onderuit, traumaheli opgeroepen

05.36

Een man is zaterdagnacht gewond geraakt na een politieachtervolging in Vught. De man zat in een auto die door agenten van de A2 werd geplukt en bij hotel Van der Valk in Vught werd gecontroleerd. In de auto ontdekten agenten drugs. Vervolgens zette deze man het op een lopen. Hij probeerde via de tuinen van huizen aan de Bosscheweg te vluchten, maar hij zou gestruikeld zijn. Vervolgens kon hij, net als de andere man die in de auto zat, worden aangehouden.