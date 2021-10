Het wordt komende week genieten: 'Uitschieters naar boven qua temperatuur'

Weerman Raymond Klaassen heeft goed nieuws voor komende week. "Ik denk dat het best wel genieten wordt", vertelde hij zondagochtend in het Omroep Brabant-radioprogramma Weekend!

Ook deze zondag begon stralend. "En het goede nieuws is dat dit heel de dag zo blijft", vertelde de weerman van Weerplaza. "Dit wordt een heel zonnige zondag. Er kunnen af en toe wat wolkensluiers voorbijschuiven, maar de zon heeft daar helemaal geen last van. Het wordt 13 of 14 graden bij een zwak tot matige zuidoosten wind."

Uitschieters naar boven

Maandag krijgen we volgens hem een heel ander weerbeeld. "Dan trekken er wolkenvelden over de provincie en kan er af en toe wat regen vallen. Met name in het westen van de provincie is die kans overdag vrij groot. In het oosten zal het dan wat droger blijven, maar ook daar kan een beetje regen vallen." Het wordt wel een tikje warmer dan zondag: 14 of 15 graden bij een matige zuidwesten wind.

"Maar het goede nieuws is dat ook dit weerbeeld een kort leven beschoren is. Vanaf dinsdag ziet het er helemaal niet verkeerd uit in Brabant. Ik verwacht een hele reeks droge dagen, ik denk dat het best wel genieten wordt. Heel misschien krijgen we dinsdag nog te maken met een enkel buitje, maar verder zal het droog zijn met zonnige perioden. De ene dag wat meer zon dan de andere dag, maar het ziet er gewoon heel goed uit. De temperatuur loopt daarbij nog wat verder op en later in de week kunnen hier nog uitschieters naar boven bij zitten."