Man aangehouden na schot in de lucht vanwege overlast feestje in Roosendaal

Een 36-jarige man is zaterdagnacht aangehouden aan de Enclaveberg in Roosendaal omdat hij in de lucht geschoten zou hebben vanwege de overlast die hij ervaarde van een feestje bij hem in de buurt.

Bij de politie kwamen rond drie uur zaterdagnacht meerdere meldingen binnen dat er geschoten zou zijn in de Roosendaalse wijk Tolberg. Toen agenten daar aankwamen, zagen ze een gewonde man. Hij zou mishandeld zijn op het feestje waar de 36-jarige man zich aan ergerde. Dit slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Mensen die op dat moment op straat waren, werden door de agenten gecontroleerd en gefouilleerd. Meerdere mensen verklaarden aan de politie dat er in de lucht geschoten zou zijn vanwege de overlast die de mensen op het feestje veroorzaakten. Dekking

Agenten gingen daarop naar het huis van de 36-jarige man. Daar bonkten ze op de deur en eisten ze dat de man naar buiten zou komen. Vervolgens zochten ze dekking. Nadat de 36-jarige man naar buiten was gekomen, vonden agenten in het huis een alarmpistool. Daarop werd de verdachte aangehouden vanwege het overtreden van de wet wapens en munitie. Hij is naar een politiebureau gebracht. Nog een aanhouding

Geruime tijd na de onrust in deze buurt zagen agenten op straat nog een man die gewond leek te zijn. Deze 29-jarige man uit Bergen op Zoom werd door de agenten aangesproken, maar hij bleek dronken en gedroeg zich erg vervelend. Daarop werd hij aangehouden vanwege het verstoren van de openbare orde. Verder onderzoek wijst uit dat hij niks met de andere gebeurtenis te maken had. LEES OOK: Twee gewonden in Roosendaal na melding schietpartij

