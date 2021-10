Harrie Lavreysen naar sprintfinale op WK baanwielrennen

Harrie Lavreysen (foto: ANP). vergroot

Harrie Lavreysen heeft bij de WK baanwielrennen in Roubaix de finale gehaald op het onderdeel sprint. De titelverdediger uit Luyksgestel was in twee heats te sterk voor de Fransman Sébastien Vigier.

Zijn tegenstander in de finale komt uit het duel tussen Jeffrey Hoogland en de Duitser Stefan Bötticher. Na twee heats staat het 1-1 tussen deze sprinters. Hoogland was bij de vorige WK in Berlijn, net als het jaar ervoor in het Poolse Pruszków, tweede achter Lavreysen. LEES OOK: Wéér WK-goud! Harrie Lavreysen de snelste op de keirin

