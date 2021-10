Rapper Fresku slaat met nieuw album andere weg in: 'Ik ben dankbaar'

Rapper Fresku. vergroot

Rapper Roy Reymound, beter bekend als Fresku, wordt dinsdag 35 jaar en dat lijkt de perfecte dag voor de lancering van een nieuw album. Eén van de singles op dat album heet dan ook Dankbaar. “Want”, zo zegt de rapper in het Omroep Brabant-programma KRAAK, “er is ook zo veel om dankbaar voor te zijn in het leven.’’

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Twaalf jaar lang ging Fresku van optreden naar optreden en gaf hij alles. In juli maakte hij bekend zijn eigen muzieklabel te starten en daarmee zijn eigen muziek uit te gaan brengen. Een behoorlijke stap. Dinsdag is het zover en komt het nieuwe album In Het Diepe uit. Hij probeert tegenwoordig meer naar zijn gevoel te luisteren. ‘’Daarom is dit album ook zo anders.’’ Dat hij voor veel dingen in het leven dankbaar is blijkt al gauw als er een foto van de rapper met zijn drie kinderen in de studio verschijnt. Hij valt even stil en er komt een grote lach op zijn gezicht. “Het maakt mij niet uit welk bedrag iemand mij geeft, mijn kinderen ruil ik nooit in. Dan zijn al die dingen als financiën en cijfertjes niet meer belangrijk. Dat maakt mij de meest rijke persoon in de hele wereld.’’ Fresku rapt over de nieuwe weg die hij inslaat bij hiphop-platform 101Barz:

Wachten op privacy instellingen...

Naast zijn nieuwe album start maandag een nieuwe online-serie die Fresku maakte met cabaretier Henry van Loon. De serie van BNNVara heet Downtown en gaat over een klein plaatsje waar alle inwoners, op Fresku en Van Loon na, het Syndroom van Down hebben. "Ik kan er eigenlijk niks zinnigs over zeggen, want het gaat ook helemaal nergens over'', grinnikt de rapper. "Maar dat is juist de lol. Er zijn zo veel takes die helemaal fout gingen, maar daardoor juist in de aflevering kwamen.'' De serie is alleen te zien via YouTube. Zie hier de trailer voor Downtown:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.