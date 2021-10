Wereldtitel MXGP weer dichterbij voor Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings (Archieffoto). vergroot

Jeffrey Herlings is weer een stap dichter bij de wereldtitel in de MXGP. De motorcrosser uit Oploo won in de Grand Prix van Trentino beide manches en daarmee de dagzege.

De 27-jarige Herlings verstevigde daardoor zijn leidende positie in het WK-klassement. Glenn Coldenhoff uit Heesch eindigde als tweede in het dagklassement en zorgde daarmee voor een Nederlands een-tweetje. Komende week racen de motorcrossers nog twee keer over het circuit van Pietramurata, in de buurt van het Gardameer. Woensdag staat de GP van Pietramurata op het programma, vier dagen later de GP van Garda. In november sluiten de motorcrossers het seizoen af met twee GP's in Mantova.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.