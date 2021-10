Ongeluk truck met gevaarlijke stof op de A4, linkerrijstrook weer open

Foto: Rijkswaterstaat vergroot

De A4 is tussen knooppunt Markiezaat en Antwerpen is maandagochtend deels afgesloten richting de Belgische grens. Daar botsten twee vrachtwagens op elkaar, waarvan er één de gevaarlijke stof titaniumdioxide vervoert. Er is geen direct gevaar voor de omgeving, maar het opruimen gaat naar verwachting tot één uur 's middags duren.

Vanwege het afsluiten van de rijstroken liep de file op de snelweg snel op, maar sinds halfelf 's ochtends is de linkerrijstrook weer vrijgegeven. Ongeval

Bij het ongeval is de stof titaniumdioxide vrijgekomen. Er zijn vier mensen met de stof in aanraking gekomen. Zij zijn nagekeken en behandeld door ambulancepersoneel en goed aanspreekbaar. De vrachtwagen strandde in dunbevolkt gebied. De betreffende truck stond op de vluchtstrook met een lekke band. De andere vrachtauto reed deze truck vervolgens aan, waarbij de zijkant werd opengereten. Vijf van de vijftien zakken met de gevaarlijke stof begonnen daarna te lekken.

