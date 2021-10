Peter Plasman boos om laptopverbod in EBI: 'Advocaten worden boef gemaakt'

Advocaat Peter Plasman (foto: ANP) vergroot

Advocaat Peter Plasman is het niet eens met het besluit dat advocaten geen tablets en laptops mee naar binnen mogen nemen in de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught. De advocaat, die onder andere twee van de terreurverdachten uit Eindhoven bijstaat, vindt dit een te grote belemmering binnen het werk van advocaten.

"Dit is een te grote belemmering voor het veilig verkeer tussen advocaat en cliënt", zegt Plasman over het besluit van de directeur van de EBI in Vught. De directeur besloot eerder dat advocaten geen tablets en laptops mee naar binnen mogen nemen in de extra beveiligde gevangenis.

"Advocaten hebben al leren leven met de beperkte mogelijkheden."

"De mogelijkheden zijn al beperkt in de EBI in Vught", vindt hij. "Het contact tussen cliënt en advocaat moet achter glas gebeuren dus stukken laten zien is al erg lastig, maar hier hebben de advocaten mee leren leven. Als je je laptop niet mag meenemen, print je het dossier uit. Maar voor zware strafzaken heb je hele grote dossiers nodig dus als je snel iets op wilt zoeken, gaat dat niet op papier." Verder is Plasman het niet eens met de aanleiding voor dit besluit. De EBI Vught doet hierover zelf geen uitspraken, maar het lijkt zeer waarschijnlijk dat dit te maken heeft met de aanhouding van Youssef Taghi. De advocaat en neef van Ridouan Taghi werd opgepakt omdat hij de boodschapper van Ridouan zou zijn naar de buitenwereld. Ook zouden zij samen een ontsnapping uit de EBI aan het voorbereiden zijn.

"Alle advocaten worden belemmerd, door één advocaat die de fout in ging."

"Op basis van één advocaat die de fout in is gegaan, worden alle advocaten nu belemmerd", denkt Plasman. "Advocaten worden zelfs een beetje boef gemaakt. Met dit besluit lijkt het alsof advocaten niet vertrouwd kunnen worden, omdat zij samenspannen met hun cliënten. Dit mag niet gebeuren, vind ik." De EBI Vught laat weten dat zij het besluit niet belemmerend voor advocaten vinden. "Officieel mochten tablets en laptops nooit naar binnen bij de EBI in Vught, maar dit werd gedoogd. Uit veiligheidsoverwegingen besluiten wij nu om dit helemaal niet meer toe te laten", vertelt een woordvoerder namens de gevangenis. "Wij vinden dit besluit geen belemmering voor advocaten", stelt hij. "Advocaten kunnen gewoon telefonisch contact houden met hun cliënt en ze kunnen op bezoek blijven komen. Ook kunnen cliënten ter voorbereiding van hun strafzaak een laptop van de EBI krijgen om stukken binnen hun dossier in te zien." LEES OOK: In EBI Vught mogen laptops van advocaten niet meer naar binnen

