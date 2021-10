Vrachtwagenchauffeur 'komt de verkeerde tegen' en loopt gebroken kaak op

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Vrachtwagenchauffeur op klaarlichte dag mishandeld in Oss: slachtoffer doet zijn verhaal in Bureau Brabant

Een gewone werkdag liep zaterdag 29 mei voor een vrachtwagenchauffeur uit Oss gewelddadig af. De chauffeur werd om voor hem onduidelijke redenen op klaarlichte dag op de Graafsebaan in zijn woonplaats zwaar mishandeld. Het slachtoffer hield aan de mishandeling een gebroken kaak en gebroken neusholtes over. Hij kon als gevolg van deze verwondingen wekenlang niet werken. In de uitzending van Bureau Brabant deed hij maandagavond zijn verhaal.

Sandra Kagie Geschreven door

"Ik ben op het verkeerde moment op de verkeerde plaats geweest. Ik ben de verkeerde tegengekomen", zegt hij. Ook werd in het opsporingsprogramma een reconstructie getoond van de mishandeling die die bewuste zaterdag rond één uur 's middag gebeurde. Voor de stoplichten, op de baan met rijrichting Eindhoven, kreeg de chauffeur een middelvinger van een automobilist in een Volkswagen Caddy. Die automobilist stapte even verderop uit en maande de vrachtwagenchauffeur dit ook te doen. Omdat de chauffeur zelf ook wilde vragen wat er aan de hand was, deed hij dit. Tot een gesprek kwam het echter niet. De vrachtwagenchauffeur kreeg meteen een harde en rake trap tegen zijn been en een klap in het gezicht.

"Hij trapte en sloeg de chauffeur zo hard dat je bijna zou denken dat hij aan vechtsport doet."

Van de dader heeft de politie geen beelden. Wel is duidelijk dat het gaat om een witte, kale man met een lengte van 1,90 tot 1,95 meter. Hij trapte en sloeg de chauffeur zo hard dat je in de woorden van de politie 'bijna zou denken dat hij aan vechtsport doet'. Ook droeg de dader op die bewuste zaterdag zowel een witte broek als witte bovenkleding. Kleding die een schilder draagt, zo omschrijven getuigen. Van de Caddy waarin de man reed, heeft de politie wel beelden. Deze werden getoond in de uitzending van Bureau Brabant. De politie hoopt dat de specifieke informatie over zowel de dader als de auto leidt tot tips in deze zaak. Bureau Brabant wordt elke maandag om 18.15 uur uitgezonden bij Omroep Brabant. De uitzending wordt daarna elk uur herhaald tot en met dinsdagmiddag.

