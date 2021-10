Oudere vrouw thuis beroofd in Tilburg, dader vlucht met oorbel en ketting

Archieffoto. vergroot

Een oudere vrouw is zondagavond in haar huis aan de Dr. Mollerstraat in Tilburg van een van haar oorbellen en een ketting beroofd. De vrouw op hoge leeftijd raakte daarbij lichtgewond aan haar arm. De dader is nog altijd op de vlucht.

Ron Vorstermans Geschreven door

Rond zeven uur ’s avonds werd er bij de vrouw aangebeld door een man. Toen de vrouw de deur opendeed, liep de man direct naar binnen. Hij eiste geld of andere waardevolle voorwerpen. Vrouw erg geschrokken

De vrouw had geen contant geld in huis. De overvaller pakte daarna een ketting van haar hals en wilde ook haar oorbellen hebben. Hij kreeg er een, waarna de vrouw aan de hard om hulp wist te roepen. De geschrokken verdachte zette het vervolgens op een rennen. Tijdens het vluchten bedreigde hij de vrouw, die ernstig geschrokken is van de overval en er een blauwe plek op haar arm aan overhield. Signalement

De politie heeft al één getuige gesproken, maar hoopt dat meer mensen tussen zeven uur en halfacht ’s avonds iets hebben meegekregen van de overval. Het signalement van de man: Witte man

Ongeveer 1 meter 70 lang

Ongeveer 40 jaar oud

Baardje

Onverzorgd donkerblond haar

Tilburgs accent

Stevig postuur

Tijdens de overval droeg hij donkere kleding

