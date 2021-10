21-jarige man tegen de grond geslagen in Oisterwijk

Archieffoto. vergroot

Een man van 21 uit Oisterwijk is tegen de grond geslagen op de Burgemeester van Beckhovenstraat in zijn thuisdorp. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag 9 op 10 oktober. De politie heeft nu een signalement van de dader gedeeld in de hoop hem op te sporen.

De mishandeling gebeurde kort voor halfeen. De man had net daarvoor samen met vrienden een meisje thuisgebracht. Op de terugweg zagen ze bij de apotheek een groepje jongens staan. “Die zochten duidelijk ruzie”, laat de politie weten. “Eén van die jongens sloeg de aangever met gebalde vuist hard in zijn zij en op zijn gezicht. Het slachtoffer werd zwart voor zijn ogen, duizelig en viel op de grond. Hij liep een hersenschudding en enkele kneuzingen op.” Signalement

De politie heeft getuigen gehoord en een signalement gedeeld. De dader is een witte man met blond haar, met een scheiding midden in zijn kapsel. Hij droeg een zwart shirt, met daarop in rode letters het merk Dsquared. Hij had een zilveren ketting om met een kruisje eraan. Mensen die meer weten over de mishandeling, worden gevraagd contact op te nemen met de politie: 0900-8844.

