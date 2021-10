100 vluchtelingen tijdelijk opgevangen in oude vakantiehuisjes Oisterwijk

27 vluchtelinggezinnen worden vanaf maandag opgevangen op vakantiepark de Reebok in Oisterwijk. Het gaat om ongeveer honderd mensen die voor maximaal vier weken in leegstaande vakantiehuisjes verblijven.

De noodopvang is nodig vanwege de acute opvangproblematiek in Ter Apel, legt de gemeente Oisterwijk uit. “De minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken hebben een dringend verzoek gedaan aan de commissarissen van de Koning om opvangmogelijkheden te bekijken in hun provincie.”