112-nieuws: auto rijdt lantaarnpaal omver, bestuurder nergens te bekennen

10.26

De brandweer werd maandagavond rond half twaalf opgeroepen vanwege een ongeluk op de Grootschoterweg in Budel-Schoot. Een auto was tegen een lantaarnpaal en boom gebotst. De klap was zo hard, dat de lantaarnpaal is verbogen. De koplampen van de auto en de stoeptegels lagen tientallen meters verderop.

Toen de politie ter plaatse kwam, was de bestuurder nergens meer te bekennen. Er is contact opgenomen met de eigenaar van de auto, maar het is volgens de politie nog niet duidelijk wie de auto tijdens het ongeluk bestuurde.