112-nieuws: bestelbus verwoest na ontploffen gasfles, auto in sloot A67

Het imperiaal en het dak werden door de ontplofte gasfles van de bestelauto geblazen (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot

In dit liveblog lees je het belangrijkste 112-nieuws van dinsdag in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Gasfles ontploft in bestelauto in Herpt.

Auto belandt in de sloot langs de A67.

Liveblog

00.40 Gasfles ontploft in bestelauto in Herpt In het buitengebied van Herpt, in de gemeente Heusden, brandde maandagavond om halfelf spontaan een bestelauto uit. De bestuurder reed op de Veldweg toen die ineens vlammen zag. De brand ging gepaard met metershoge vlammen. Een gasfles die in de bestelauto lag ontplofte. "Het i mperiaal en het dak van de brandende auto werden door de ontplofte gasfles van de auto geblazen en kwamen op het wegdek terecht", meldt een correspondent. Wachten op privacy instellingen... Het geraamte van de bestelauto (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot

20.11 Auto belandt in de sloot langs de A67 Een automobilist op de A67 is maandagavond van de weg geraakt en in een sloot beland. Dat gebeurde in de buurt van Helenaveen. De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken. Volgens de politie was hij mogelijk onder invloed.

17.26 Scooterrijder aangereden door vrachtwagenchauffeur in Bergeijk Een jonge scooterrijder is maandag op een rotonde aan de Hoek in Bergeijk geschept door een vrachtwagenchauffeur. Die zou de scooterbestuurder over het hoofd hebben gezien. De man is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Wachten op privacy instellingen...

