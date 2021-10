112-nieuws: fietser valt hard op de grond na botsing met auto

10.23

Een voorbijganger heeft dinsdagochtend rond half negen een lichaam gevonden in het water langs de Buitendijk O. in Klundert. Volgens de politie is dit het lichaam van de 82-jarige man die sinds zaterdagmiddag vermist is. Hij werd voor het laatst gezien bij het ziekenhuis in Bergen op Zoom. De politie maakte zich ernstig zorgen over hem.

