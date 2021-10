112-nieuws: twee gewonden bij steekpartij in Breda

18.05

Een vrouw is dinsdagavond gewond geraakt bij een botsing op de Tramsingel in Breda waarbij drie auto's waren betrokken. De bestuurster is door het ambulancepersoneel nagekeken. Het is niet duidelijk of ze mee naar het ziekenhuis is gegaan. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Twee andere bestuurders kwamen met de schrik vrij.