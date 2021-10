Gasfles ontploft in bestelwagen: 'Imperiaal en dak weggeblazen'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Gasfles ontploft in bestelbus: 'Imperiaal en dak auto werden weggeblazen'

Bij een brand in een bestelauto in het buitengebied van Herpt is maandagavond een gasfles ontploft. De gasfles lag in de bestelwagen en kwam na de explosie ruim vijftig meter verder op de motorkap van een andere auto terecht. Beide voertuigen liepen hierbij flinke schade op. De bestelauto brandde helemaal uit.

De brand ontstond vermoedelijk door een technisch mankement. De bestuurder reed op de Veldweg toen hij rond elf opeens vlammen zag. Achterdeuren weggeblazen

"Het imperiaal en het dak van de brandende bestelauto werden door de ontplofte gasfles weg geblazen en kwamen op het wegdek terecht", meldt de correspondent. "Ook de achterdeuren van de bestelbus werden weggeblazen." Van de brandende bestelwagen bleef slechts een geraamte over. Brandweerman gewond

Bij de explosie van de gasfles raakte een brandweerman, die de auto aan het blussen was, gewond. Hij is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de uitgebrande wrak meegenomen. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een technisch mankement.

Het geraamte van de bestelauto (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot

Het imperiaal en het dak werden door de ontplofte gasfles van de bestelauto geblazen (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot

