Marthie (75) handelt al jarenlang in Lego: 'Ik wil gewoon bezig blijven'

Sparen, schoonmaken, sorteren en verkopen: de 75-jarige Marthie van Hees is zo'n veertig tot vijftig uur per week bezig met de speelgoedblokjes van Lego. Niet om veel geld te verdienen, maar 'gewoon' als hobby. "Ik kijk geen televisie, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil gewoon bezig blijven", vertelt de Udense aan Omroep Brabant.

Marthie moet lachen als ze de vraag krijgt hoe lang ze iedere dag met haar hobby bezig is. "Als ik tijd heb, ben ik van 's morgens tot een uur of elf 's avonds bezig. Toevallig nu ook. Ik had een klant die een set heeft gekocht, die wilde ik toch nog even controleren." Het uitzoeken van de Deense bouwsteentjes doet ze al jarenlang en regelmatig rijdt ze de provincie uit om de blokjes in te kopen. "Vorige week ben ik wat sets op gaan halen in Harderwijk. Die heb ik nu helemaal gewassen, want je kunt geen vuile Lego verkopen. Dat gaat niet. Nu ligt alles hier uitgestald in de kamer: in bakjes op tafel, maar ook op de vloer. Het staat overal."

"Dat is wel zó prettig, als je merkt dat het laatste blokje er ook gewoon bijzit."

Soms levert de inkoop een leuke verrassing op. "Ik had een keer een set gekocht en er bleken daar nog drie grote bakken te staan. Ze had ook alle boekjes erbij, het waren 158 setjes. We hebben hier toen wekenlang onze kamer vol gehad met Lego, die we in alle kleuren hadden gesorteerd. Die sets waren tot op het laatste stukje compleet. Dat is wel zó prettig, als je merkt dat het laatste blokje er ook gewoon bijzit", zegt ze enthousiast.

Maar de treinstations, politiebureaus, boerderijen of andere sets die ze koopt, zijn niet altijd volledig. "Ik kocht een keer heel veel sets, maar daar zaten helemaal geen poppetjes bij. Dan zakt de moed je in de schoenen en kan ik er 's avonds echt van wakker liggen. Die moesten we allemaal los bijbestellen", zegt Marthie, die met haar man Joep al tien jaar lang intensief bezig is met het de handel in Lego.

"Ik heb boven een kamertje in beslag genomen om alles neer te zetten."

Omdat ze ook veel dozen inkoopt, wordt hun voorraad groter en groter. "Ik heb boven een kamertje in beslag genomen om alles neer te zetten. Voor corona sliepen onze kleinkinderen daar, maar ze kunnen daar nu niet meer liggen.

"Wanneer de set compleet is, verkoop ik ze via Facebook en Marktplaats", vervolgt ze. Daar valt haar wel een ding op: 'belachelijke biedingen' die ze soms krijgt. "Ik wil ze nooit voor al te veel geld verkopen. Maar als ik er een enorme set voor 70 euro op heb staan, durven ze gerust 15 euro te bieden. Sommige mensen gaan daarin echt de schaamte voorbij. Ik ben toch gekke henkie niet?"

"Ik zit er vaak zes tot tien uur per dag aan, gewoon omdat ik het leuk vind."

Maar ondanks de koopjesjagers is Marthie nog lang niet van plan om met haar hobby te stoppen. "Ik zit er vaak zes tot tien uur per dag aan, gewoon omdat ik het leuk vind. Ik wil gewoon bezig zijn en niet een hele dag stilzitten en niksen."

