Voorbijganger vindt lichaam van vermiste man (82) in water

Een voorbijganger heeft dinsdagochtend een lichaam gevonden in het water langs de Buitendijk O. in Klundert. Volgens de politie is dit het lichaam van de 82-jarige man die sinds zaterdagmiddag vermist was.

De omgeving is afgezet. De politie doet nog onderzoek naar wat er is gebeurd. Het gaat om de bejaarde man uit Putte. Hij was zaterdagmiddag voor het laatst gezien bij het ziekenhuis in Bergen op Zoom. Sindsdien is hij vermist.

De politie liet zaterdag al weten zich ernstig zorgen over de man te maken. Hij was mogelijk vertrokken in een grijze Mitsubishi Space Star. Er werd een Burgernet melding gedaan om uit te kijken naar de man, maar hij werd niet gevonden. De politie had ook de naam en foto's van de vermiste man online gezet, maar heeft die na het vinden van zijn lichaam weer verwijderd. "Het verzoek is om dit voorbeeld te volgen", aldus de politie.