Voetbalfans werken in stadion aan gezondheid: 'Ik ga door tot ik 100 weeg'

Martijn en Lisa bij de dug out in het NAC-stadion. NAC-supporters trainen en blijven fit in het Rat Verlegh Stadion.

Fitte voetbalsupporters kunnen hun ploeg beter aanmoedigen. Zo denken ze er in ieder geval bij NAC over. De aanhang van de Bredase club mag daarom sinds kort in het Rat Verlegh Stadion de extra kilootjes eraf trainen en de conditie op peil houden via een speciaal trainingsprogramma. "In het stadion geeft mij dat net wat meer energie", zegt deelnemer én NAC-fan Martijn.

"Ik doe mee omdat ik wil afvallen", zegt deelnemer Gert die ondertussen bij de dug out met gewichten loopt te sjouwen. "En dat lukt aardig, want ik ben al zes kilo kwijt in vier weken." En zo heeft iedereen zijn eigen beweegreden om mee te doen aan NAC Telt, het programma van de maatschappelijke tak van de Bredase voetbalclub. Voor Lisa, een fanatiekeling op de B-Side, is dat juist vooral fit blijven: "Ik ben altijd al veel bezig met sport en als dat kan in combinatie met mijn lievelingsclub is dat helemaal mooi."

Het zijn supporters van allerlei pluimage die op maandag- en donderdagavond onder deskundige leiding in het NAC-stadion staan te zweten. Natuurlijk is het hoofdveld taboe, maar de kunstgrasstrook eromheen en de tribunes dienen als sportschool. Er is zelfs een keer in de kleedkamers getraind. "Naast de trainingen in het stadion bieden we de supporters om de drie weken een workshop aan", zegt Inge Overgoor van NAC Maatschappelijk. "Dat gaat dan over voeding, beweging en mindset. Hoe fitter je bent, hoe beter je kan aanmoedigen."

"Een fitter iemand houdt het langer vol", zegt Tim Faatz van Monné Zorg & Beweging erover, die samen met Inge NAC Telt heeft opgezet. Een idee dat hij eerder al in de Bredase wijken heeft geïmplementeerd. "Overgewicht is in de hele wereld een groot probleem. Dat zie je hier ook in de wijken en bij de verenigingen. Het is gewoon nodig om er iets aan te doen. Het saamhorigheidsgevoel bij NAC, de chemie tussen de supporters, zorgt ervoor dat ze blijven komen." Maar wie aan het Avondje NAC denkt, denkt aan heel veel bier en lauwe frikandellen met mayonaise. Niet aan fruit eten en aan bewegen. "Dat moet ook niet veranderen", zegt Tim. "Je hebt natuurlijk je quilty pleasures en dingen die wat ongezonder zijn. Die Avondjes NAC zijn natuurlijk fantastisch en die horen erbij. Maar dan moet je er ergens anders in de week wat meer rekening mee houden."

Het feit dat het Rat Verlegh Stadion als sportschool dient, helpt ook een flink handje mee. "Tijdens wedstrijden zit ik op de hoofdtribune", zegt deelnemer Martijn. "Trainen in het stadion geeft mij net even wat extra uitdaging en energie. Dat je hier als NAC-supporter kan trainen, is tof." "Ik heb de motivatie weer gevonden en ben heel fanatiek bezig. Hier en op de tribune. Ik ga door tot ik honderd weeg", besluit NAC-fan Gert.

