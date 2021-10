Hoe bespaar je gas bij het koken? Chefkok Danny geeft tips

Wie op gas kookt, heeft naast de stijgende gasprijzen nog een extra uitdaging: hoe verspil je niet teveel gas? Want de energierekening kan flink oplopen als je gas onnodig verspilt. Chefkok Danny Jansen geeft een aantal tips om je gasverbruik binnen de perken te houden én ook nog twee lekkere recepten voor de herfst.

De tips van Danny op een rij:

1. Gebruik de waterkoker in plaats van de fluitketel. Er gaat veel gas verloren langs de fluitketel dus een een waterkoker gebruiken, is zuiniger. Let er dan wel op dat je evenveel water in de koker doet als dat je nodig hebt. Anders moet je water langer koken en verbruik je alsnog onnodig veel elektriciteit.

2. Houdt de deksel op de pan. Hierdoor is je soepje sneller warm waardoor je minder gas verbruikt. En je kan ook nog eens sneller aan tafel.

3. Maak een gerecht in de oven. De afzuigkap zuigt alle warmte in je keuken weg. Daardoor moet je meer stoken. Door een gerecht in de oven te maken, hoef je de afzuigkap niet te gebruiken en wordt het ook nog eens relatief warmer in je keuken.

4. Maak een eenspansgerecht. Als je dan op gas kookt, maak dan een eenpansgerecht in bijvoorbeeld een wok. Gerechten in een wok zijn sneller klaar en sneller klaar betekent minder gasverbruik.