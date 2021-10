Toerisme in Brabant verdient meer aandacht vanuit Den Haag

"De waardering ontbreekt en er moet nu gehandeld worden.” vergroot

Voor de landbouwsector is er een ministerie ingericht en dus een landelijk beleid. Voor het toerisme is dat er niet. Maar, zo vindt VisitBrabant: “Het toerisme is geen kleine sector voor de gezelligheid. Het is er één van behoorlijke omvang én broodnodig.” Daarom is er een oproep gedaan aan Den Haag voor meer geld en aandacht zodat het toerisme anders ingericht kan worden.

Iedere Brabander heeft met de vrijetijdssector te maken. “We verdienen er veel geld mee en we houden veel mensen aan het werk. Ook wordt je eigen streek er mooier door en zorgen we bijvoorbeeld dat de natuur niet overlopen wordt door er routes te maken. Toch wordt het toerisme-beleid in Nederland er een beetje bij gedaan. Dat is gek, gezien de impact en grootte”, volgens Heleen Huisjes, directeur van VisitBrabant. De marketingorganisatie die onze provincie promoot bij binnen- en buitenlandse toeristen wil samen met vergelijkbare organisaties door het hele land daarom dat er een landelijk beleid komt. “VisitBrabant wil onze provincie mooier maken op een duurzame en goede manier. We zijn al goed op weg, omdat we bijvoorbeeld niet aan een hoogseizoen vastzitten zoals in Zeeland, maar het hele jaar door mensen ontvangen. Maar dat spreiden verdient extra aandacht. Daarvoor moet je investeren in mooie plekken buiten de Nederlandse gebieden die nu al te druk zijn. In Brabant gebruiken we de ruimte goed: bijvoorbeeld door toeristen te wijzen op de mooie combinatie van binnenstad en platteland. En ook in Brabant is extra Rijksgeld dus welkom, voor cultuur bijvoorbeeld. Dat is goed voor bezoekers, maar natuurlijk vooral ook voor de Brabanders zelf.”

Een voorbeeld van hoe toerisme anders kan, is een belevingsroute in de natuur aanbieden. Bezoekers kunnen de binnenstad en het platteland gaan combineren en niet alleen in de binnenstad blijven hangen. “Je krijgt als fietser of wandelaar een mooi verhaal over de streek en geschiedenis te horen. Ondernemers aan die route hebben een product in hun winkel of café om te verkopen wat hoort bij dat verhaal. Door het verbeteren van openbaar vervoer of de mogelijkheid om een elektrische fiets te huren, hoppen mensen makkelijker tussen de binnenstad en ‘het groen’ of andersom. Onderweg is het handig om bijvoorbeeld een fietscafé te hebben met een oplaadpunt voor fietsen en kleine reparaties.” Volgens directeur Heleen Huisjes hangt spreiding, mobiliteit en verduurzaming samen. “De rijksoverheid kan een coördinerende rol pakken en een financiële impuls geven." "Laat de provincie, gemeenten en ondernemers het niet alleen oplossen. Tijdens de coronacrisis heeft de hele sector bijna de nekslag gekregen. De waardering ontbreekt en er moet nu gehandeld worden.”

