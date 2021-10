We rapen te veel kastanjes, zien boswachters: 'Forse gevolgen voor dieren'

Een tas vol tamme kastanjes (foto: Erik de Jonge). vergroot

Brabantse boswachters zien dat er te veel (tamme) kastanjes, paddenstoelen en andere bosvruchten verdwijnen in de tas van bezoekers. Daardoor ontstaat een tekort aan voedsel bij dieren, zeggen zij. "Een handje meenemen is prima, maar sommige mensen willen volle tassen. Dat is echt niet de bedoeling", benadrukt boswachter Erik de Jonge.

Corrado Francke Geschreven door

Sinds ze weer op de grond liggen, ziet Erik dat kastanjes onverminderd populair zijn bij bezoekers. "Ongeveer negentig procent van de kastanjes wordt meegenomen. Die worden dus niet door de dieren opgegeten en daarmee haal je echt een flinke laag voedsel uit het bos voor eekhoorns, gaaien en muizen. En muizen zijn weer het hoofdvoedsel van uilen, dus het weghalen heeft forse gevolgen voor dieren."

"Als wij alles weghalen, zitten we in de winter lekker kastanjes te poffen terwijl de beesten verhongeren."

Daar komt nog bij dat er dit jaar weinig eikels en beukennootjes in het Brabantse bos te vinden zijn. "We denken dat dit komt door een late vorst in het voorjaar en de extreme droogte", verklaart hij. "Dat betekent dat veel dieren moeten overleven op kastanjes. Als wij alles weghalen, zitten we in de winter lekker kastanjes te poffen terwijl de beesten verhongeren. Dat kan niet de bedoeling zijn."

Boswachter Erik de Jonge (foto: Erik Peeters). vergroot

Officieel zijn de regels daarom streng: je mag helemaal niks meenemen uit het bos. "Maar daar doet natuurlijk geen boswachter moeilijk over, want dat hoort bij de herfst en het is een stukje natuurbeleving", ziet ook Erik.

"Sommigen rapen puur voor voedselwinning en de verkoop."

Afgelopen week kwam de boswachter een gezin met vijftig kilo kastanjes tegen. Die voorraad heeft hij in beslag genomen. "Sommigen rapen puur voor voedselwinning en de verkoop. Dat zien we niet alleen met kastanjes, maar ook met paddenstoelen." "Nogmaals: een handje meenemen is echt prima, maar alles meenemen voor de verkoop staan we natuurlijk niet toe", vertelt Erik, die werkt in de bossen op de Brabantse Wal.

Een onderschepte hoeveelheid paddenstoelen (foto: Erik de Jonge). vergroot

Daar komt vaak nog een probleem bij: bosbezoekers die buiten de paden komen om te rapen. "Vanmorgen kwam ik een stel tegen die echt honderden meters van het pad liepen. Daar liggen overdag allerlei reeën, vossen en marters in alle rust en je veroorzaakt paniek onder de bosdieren", vertelt Erik, die benadrukt dat dieren een beter gehoor hebben en al weglopen voordat mensen ze kunnen zien.

"Gelukkig merk ik wel begrip als ik het mensen uitleg."

Zijn oproep betekent niet dat dieren nu al massaal omvallen, maar de boswachter wil verhongering graag voorkomen. "Gelukkig merk ik wel begrip als ik het mensen uitleg. Dus geniet van het bos en neem lekker een handje kastanjes mee, maar laat het grootste deel voor de dieren liggen."

Wat achterblijft, is een bijna kale boom (foto: Erik de Jonge). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.