Dierenvoedselbank helpt baasjes met kleine beurs: ‘Nu al vijftig klanten'

De 24-jarige Brian Langejan uit Roosendaal is samen met zijn tante Angela Langejan een Dierenvoedselbank in het oude politiebureau van Bergen op Zoom begonnen. Mensen kunnen zich aanmelden via een besloten Facebookgroep, die inmiddels al vijftig aanmeldingen telt.

Vooral mensen met een laag inkomen kloppen aan bij de Dappere Huisdieren aan de Wassenaarstraat, dat maandag de deuren opende. “Op vier personen na is iedereen langs geweest om voer te halen”, vertelt Angela. “Dat laat wel zien hoe nodig wij zijn.”

"Je zegt toch ook niet: doe mijn kind maar weg?"

Mensen met weinig budget krijgen vaak het verwijt dat ze, vanwege hun kleine portemonnee, te veel geld uitgeven aan hun huisdier. Ze zouden de hond of kat beter weg kunnen doen om geld te besparen, is dan het ongevraagde advies. Brian is het daar niet mee eens. “Voor deze mensen is een huisdier als een kind. Je zegt toch ook niet tegen de gemeente, belasting of schuldsanering: doe mijn kind maar weg?”

"De krabpalen vliegen als zoete broodjes over de toonbank."

Overigens wordt er niet alleen voedsel aangeboden door donateurs . Er is een breed assortiment, ook met medicijnen en speeltjes. “De krabpalen vliegen als zoete broodjes over de toonbank”, aldus Angela. De vraag naar brokken is het grootst. De Dierenvoedselbank richt zich voornamelijk op inwoners van de Brabantse Wal. Zij kunnen zich nog steeds aanmelden voor de Facebookgroep. Donateurs kunnen geld overmaken naar NL88RABO0372661025 of contact opnemen via [email protected].

