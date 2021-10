NAC wint bekerthriller van VVV na strafschoppen

In een spannende wedstrijd heeft NAC dinsdagavond de volgende ronde bereikt in het toernooi om de KNVB-beker. Het vonnis werd uiteindelijk via strafschoppen voltrokken omdat beide ploegen in de reguliere speeltijd en verlenging niet verder kwamen dan 1-1. De Bredase ploeg nam de penalty's beter.

Zoals de memorabele bekerpot tegen de Venlonaren in 1993. NAC won toen uiteindelijk met negen man, Ruud Brood en Marco Sas kregen rood, met 3-2 van de elf van VVV. Pierre van Hooijdonk scoorde toen de winnende goal in de verlenging.

Piepjong middenveld

Maar dat was toen en nu is nu. NAC begon dinsdagavond enigszins gehandicapt aan het thuisduel tegen de Limburgers. Spelmaker Thom Haye, veruit de beste speler van de selectie, zat uit voorzorg op de bank vanwege liesklachten. Voor hem in de plaats maakte Sabir Agougil (19) zijn debuut in de basis. Samen met Boris van Schuppen (19) en Yassine Azzagari (20) kwam het hele, piepjonge middenveld deze keer daarom in zijn geheel voort uit de jeugdopleiding van NAC.

Deksel op de neus voor NAC

En met die jonge honden in de ploeg ging het best lekker met NAC. De ploeg van Edwin de Graaf kreeg het eerste half uur de ene na de andere kans, negen schoten op doel, en daar hadden er minimaal twee van in gemoeten. Keeper Van Crooij van VVV pakte echter een intikkertje van Seuntjens en de paal redde hem bij een schot van Boris van Schuppen.

VVV zette daar niet veel tegenover, was nauwelijks bij het doel van NAC geweest, maar scoorde wel. Vanaf een metertje of achttien jaagde Yannick Leliendal als een donderslag bij heldere hemel in de 34e minuut de bal in de kruising, 0-1. Mooie goal, weliswaar tegen de verhoudingen in, maar ook eentje die er ook voor zorgde dat het leuke aanvalsspel van NAC verdween.

Een beetje verhit

In de tweede helft waren beide ploegen meer in evenwicht. Niet dat het er leuker op werd, want het aantal kansen was vrijwel nihil. NAC kon het niveau van voor de rust niet meer brengen en trainer Edwin de Graaf probeerde het tij te keren door dan toch maar de vernuftige Thom Haye in te brengen.

Het leek meteen zijn vruchten af te werpen. Een voorzet van rechts kwam na ruim een uur spelen op het hoofd van invaller Ody Velanas, maar keeper De Crooij stond op de juiste plek. Maar ook de Limburgers kregen goede kansen op de 2-0. Het duel raakte enigszins verhit, vooral ook omdat de bezoekers veel tijd rekten. VVV-trainer Luhukay kreeg geel voor commentaar.

Debuut 16-jarige Banzuzi bij NAC

Een kwartier voor tijd deed De Graaf nog een dubbele wissel. Pjotr Kestens en Ruben Ligeon gingen naar de kant en Moreno Rutten en Ezechiel Banzuzi kwamen in het veld. Voor de zestienjarige (!) Banzuzi was het zijn debuut voor de Bredanaars.

Net daarvoor had keeper Nick Olij NAC overigens nog behoedt voor een grotere achterstand. Hij wist een inzet van Joeri Schroijen maar net te stoppen.

Invaller Haye zorgt voor verlenging

NAC kreeg in de negentigste minuut dan toch loon naar werken. Uitgerekend invaller Thom Haye was de man die zijn ploeg vanaf een metertje of twintig de verlenging in schoot. Het stadion stond in vuur en vlam en met acht minuten extra tijd lag de 2-1 meer voor de hand dan de 1-2. De kans was er voor NAC via invaller Banzuzi. Hij kon zijn jongensdroom vervullen, maar de inzet van de debuterende middenvelder stuiterde over het doel.

NAC wint na strafschoppen

In het eerste gedeelte van de verlenging kreeg NAC een dot van een kans om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Invaller Moise Adilehou raakte van afstand de paal. Het was voor de derde keer dat het NAC deze avond overkwam. Ook in de tweede vijftien minuten was de thuisploeg dichtbij een treffer, maar het duel moest toch beslist worden via strafschoppen.