Mike vindt dode man in een verlaten huis tijdens een tripje met vrienden

Mike Boekelmans (23) uit Breda en twee vrienden zijn nog steeds onder de indruk van de dode man die ze vonden in een verlaten huis in de Ardennen. Ze deden hun lugubere vondst tijdens een reisje om foto's te gaan maken. Mike vertelt dat het inmiddels wat beter gaat. Van het lichaam was niet veel meer over dan een skelet.

Mike was samen met Iwan (40) uit Berghem en Julian (24) uit 's Gravendeel op een fototrip in de Ardennen. Zoals zij dat wel vaker doen, gingen zij op zoek naar verlaten gebouwen om foto's te maken. "Wat als we een dode tegenkomen", zeiden de vrienden al zo'n twee jaar tegen elkaar. "Maar je hoopt dat dat nooit echt gebeurt. Ik heb het beeld nog steeds in mijn hoofd en als ik erover nadenk, ruik ik de geur ook nog", vertelt hij.

De vrienden belden de politie en wilden hun verhaal doen, maar dat viel in het zuidoosten van België niet mee. "We hebben drie uur zitten wachten. Zij spraken geen Engels of Nederlands en wij geen Frans. Uiteindelijk hebben we met Google Translate enigszins kunnen vertellen wat er is gebeurd en we mochten een verklaring in het Nederlands afleggen", zegt Mike.

"Tussen die rommel lag een matras met een smerig dekbed erop. We moesten de elektriciteit uitdoen, omdat de buren voor de deur stonden en we wilden niet gesnapt worden. Toen de lichten weer aan gingen viel me op dat er wat bobbels waren onder het dekbed. Ik tilde het dekbed een stuk op met mijn voet en zag het lijk. Het stonk enorm en zag eruit alsof het er al heel lang lag", beschrijft hij.

"Het huis had een aanbouw. We kwamen het stalletje in en zagen allemaal oude colaflessen staan tussen het hooi. Iets verderop stonden flessen met een lichte vloeistof erin. Het leek op urine of benzine. We grapten nog tegen elkaar om eraan te ruiken, maar de alarmbellen gingen op dat moment al af. Dus ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan", vertelt de geschrokken Bredanaar.

De 23-jarige die zelf strafrecht heeft gestudeerd zou toch graag willen weten wat er is gebeurd. "Er lag onder het dekbed een kussen op het hoofd van de man met daarop een schep waarmee je een haard leeghaalt. Iemand heeft de man misschien met de schep verrast in zijn slaap. Of een eerdere vinder durfde de politie niet te bellen en dekte het hoofd af met een kussen met de schep erop", suggereert Mike.

Mike en zijn vrienden vinden het lastig om het te laten rusten, want ze weten nog steeds weinig. "We weten tot nu toe alleen dat de eigenaar van het huis er sinds juli niet meer is geweest. De politie leek ook niet zo onder de indruk. Zij waren zaterdagavond zo weer weg en zijn pas zondag onderzoek gaan doen. Maar het lijkt mij geen natuurlijke dood", vertelt hij.

Mike kijkt in ieder geval terug op een veelbewogen weekend. "We zijn dezelfde avond nog naar de McDonald's geweest, want pas de volgende dag beseften we wat we eigenlijk gezien hadden", zegt hij. "Achteraf ben ik wel blij dat de man gevonden is, want iemand heeft hem gemist en krijgt nu misschien antwoord op zijn vragen. Met ons komt het wel goed. Erover praten helpt."

De mannen zijn ook niet van plan om nu te stoppen met Urban Exploring, zoals hun hobby wordt genoemd. "We gaan dit weekend gewoon weer op pad", vertelt Mike dapper. "Het is gewoon heel interessant om te zien hoe mensen hebben geleefd in een gebouw dat soms al veertig jaar verlaten is. En hoe groot is de kans dat je nog een keer een dode tegenkomt."