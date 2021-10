Twee gewonden bij steekpartij in Breda, man aangehouden

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Op de Riethil in Breda was dinsdagavond rond kwart voor negen een steekpartij in een daklozenopvang. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Een derde persoon, een man, is aangehouden en is naar het politiecellencomplex in Breda gebracht. De politie hoort getuigen en heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.

