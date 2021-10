Twee gewonden bij steekpartij in daklozenopvang in Breda

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Twee gewonden bij steekpartij in Breda, man aangehouden

Twee mannen zijn dinsdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in een daklozenopvang op de Riethil in Breda. Dat gebeurde ronde kwart voor negen. De verdachte is een 22-jarige man die in de daklozenopvang verbleef.

De politie kreeg rond kwart voor negen een melding van een flinke ruzie tussen bewoners van de daklozenopvang. De verdachte stak een medebewoner met een zakmes. Een beveiliger die de ruzie wilde sussen, raakte ook gewond. Ze zijn allebei met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is aangehouden en zit nog vast. De politie doet nog onderzoek.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

