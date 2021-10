Ruit aan diggelen nadat duif ertegenaan vliegt: 'Vogel geen schrammetje!'

Vogels die tegen ruiten vliegen, dat komt wel vaker voor. Vaak komt het dier er dan niet goed vanaf. Maar afgelopen weekend gebeurde iets opmerkelijks. Van een appartementencomplex in Eindhoven bezweek een ruit nadat een duif daar tegenaan vloog. Dat maakte de Dierenambulance Brabant-Zuidoost dinsdagavond bekend op Instagram.

De bewoners van het appartementencomplex waar dit zich afspeelde, vonden de duif die dit veroorzaakt had ’s ochtends in het trappenhuis. "Tussen de glasscherven keek het dier verbouwereerd om zich heen. Een beetje ongelovig over wat 'ie zojuist had aangericht."

Daarop werd de Dierenambulance ingeschakeld, net als een paar glaszetters om de ruit te herstellen.