Annoeska is megafan van Halloween en daar hoort een griezelbruiloft bij

Annoeska van de Vijfeiken uit Roosendaal is al jarenlang enorm fan van Halloween. Het griezelfestijn loopt als een rode draad door haar leven. Haar huwelijksaanzoek was in Halloweenstijl, net als haar bruiloft. En sinds een paar jaar heeft ze van haar hobby haar werk kunnen maken. “Maar in een spookhuis ben ik nog steeds een angsthaas.”

Ondertussen is de Halloweentocht een vaste traditie in het dorp. “Steeds meer kinderen uit het dorp gingen meedoen en het is nu een jaarlijks ding in Heerle. Dat is heel gaaf”, vertelt ze.

“Ik was een jaar of 11 toen ik de film Hocus Pocus keek en ik dacht direct: Dit wil ik ook”, vertelt de 37-jarige Annoeska. “Mijn ouders trommelden mensen in de buurt op en datzelfde jaar zijn we tijdens Halloween langs de deuren gegaan om snoep te verzamelen in mijn geboortedorp Heerle.”

"We waren bezig een griezelvideoclip op te nemen met een groep. Ineens kwam Robin in een skelettenpak binnen en ging hij op zijn knieën. De andere mensen in de zaal snapte er net zo weinig van als ik", lacht ze.

De datum 31 oktober is niet alleen de datum van haar favoriete feest, maar ook de datum waarop Annoeska een relatie kreeg met haar man Robin. Want ook hij is gek van het enge thema. Hij vroeg Annoeska dan ook op toepasselijke wijze ten huwelijk.

Wat voor veel mensen hun grootste nachtmerrie is, is voor Annoeska haar lust en haar leven. "Ik ben niet zo'n carnavalsvierder, maar de hele fantasie rondom Halloween vind ik geweldig. Al ben ik in een spookhuis nog steeds een angsthaas", biecht ze op.

Inmiddels is het stel getrouwd. Ook de bruiloft gebeurde in griezelstijl, waarbij zelfs de trouwambtenaar als duiveltje verkleed kwam. "De gasten waren verkleed, we hadden een snoepbuffet en de aankleding was ook in stijl. Mijn man had een gilet aan met daarop een afbeelding van The Nightmare Before Christmas, onze favoriete film. Ik had tot verbazing van alle gasten een witte jurk aan, maar mijn tweede outfit had een lange zwarte cape."

Robin en Annoeska reizen samen de hele wereld af om Halloweenevenementen te bezoeken. "Met het geld dat we tijdens onze bruiloft hebben gekregen, gaan we binnenkort naar een Tim Burton-evenement in Californië. Heel gaaf, want we zijn ontzettend grote fans van zijn griezelfilms", zegt ze enthousiast.