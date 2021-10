Ireen Wüst gaat weer goud winnen op Olympische Winterspelen

Op de 1500 meter voor vrouwen gaat Ireen Wüst uit Goirle bij de winterspelen een gouden medaille winnen. Dat voorspelt databureau Gracenote precies 100 dagen voor het begin van de spelen in Peking. Het zou voor de 35-jarige Wüst de vijfde opeenvolgende spelen zijn met een gouden medaille.

Gracenote bepaalt haar voorspellingen op basis van diverse graadmeters. Voor de winterspelen in Peking (4-20 februari 2022) wordt een klein voorbehoud gemaakt omdat de Aziatische landen door de coronapandemie aan weinig wedstrijden hebben meegedaan. De verwachting is dat Nederland in totaal 21 medailles haalt en vijfde wordt in het medailleklassement.

Ireen Wüst is nu al de meest succesvolle Nederlandse olympiër aller tijden. Ze won op de winterspelen in totaal 11 medailles. De kans is aanwezig dat Wüst in Peking meedoet aan de achtervolging. Gracenote verwacht dat Nederland daar goud pakt.

2006

Goud 3000m

Brons 1500m

2010

Goud 1500m

2014

Goud 3000m

Goud achtervolging

Zilver 1000m

Zilver 1500m

Zilver 5000m

2018

Goud 1500m

Zilver 3000m

Zilver achtervolging

Komend weekend schaatst Ireen Wüst het NK-afstanden in Heerenveen op de: 1000m, 1500m en 3000m.

De enige andere Brabantse deelneemster die zich heeft geplaatst voor de winterspelen is kunstschaatsster Lindsay van Zundert uit Etten Leur. Van haar worden geen medailles verwacht.