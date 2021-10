A2 bij Eindhoven weer vrij na ongeluk

De A2 van Eindhoven naar Maastricht was woensdagmiddag enige tijd dicht bij knooppunt Batadorp door een ongeluk. Het verkeer werd over de vluchtstrook geleid.

Het ongeluk gebeurde rond twee uur. In eerste instantie was alleen de linkerrijstrook afgesloten. Iets voor twee uur ging de hele weg dicht, wat zorgde voor een kwartier vertraging. Rond kwart voor vier was de weg weer vrij.