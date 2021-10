Landbouwgrond wordt natuur met bossen en poelen: 'Het moet vooral natter'

Natuurgebied De Maashorst bij het dorp Zeeland wordt uitgebreid. Op aangekochte landbouwgrond komen poelen en verschillende soorten bomen en struiken. Er moet meer ruimte komen voor recreatie. Sloten worden gedempt. Staatsbosbeheer wil zo de verdroging van het gebied tegengaan. “Er komen meer soorten dieren en planten.”

“In november beginnen we al met de aanleg van de nieuwe natuur”, zegt boswachter Janneke de Groot tegen Omroep Brabant.

“Het is heel belangrijk dat het natuurgebied uitgebreid wordt. Het is steeds drukker in de al bestaande bossen en we krijgen ook steeds meer verzoeken voor activiteiten zoals droppingen en trailruns. In heel Brabant willen we de komende tien jaar duizend hectare nieuw bos aanplanten. Dat nieuwe gebied van dertig hectare is daar onderdeel van.”

Zandpad

De uitbreiding bij Zeeland komt neer op een oppervlakte van zestig voetbalvelden.

“Er worden loofbomen en naaldbomen aangeplant zoals zomereik, berk en ratelpopulier. Over twintig jaar zijn die groot. Maar de bezoekers kunnen eerder profiteren. Aan de akkerranden plantten we struiken zoals meidoorn en sleedoorn. Daar komen volgend jaar al veel vogels op af, die nu naar een ander gebied trekken. En we maken poelen die salamanders, kikkers en libellen trekken.”

Door het bos komt een zandpad voor wandelaars. De aanleg van het bos is ook belangrijk vanwege de klimaatverandering. “We hebben nu drie hete zomers gedaan, waarbij alles verdroogde. Boeren willen geen hoog grondwaterpeil, want dat staat hun land blank. Maar nu het bosgebied wordt, kunnen we bijsturen. De sloten worden gedempt en stuwen verwijderd. Het gebied wordt dus veel natter.”