Maria is boos: 'Betalen voor parkeervergunning, maar niet kunnen parkeren'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Parkeren is een crime voor Maria en Joop in het centrum van Gemert

Wie een parkeerplek in de Julianastraat in het centrum van Gemert zoekt, is volgens buurtbewoners vaak minuten aan het zoeken. Het leed is nog erger geworden nu een aannemer voor een bouwproject tijdelijk negen parkeerplaatsen heeft ingenomen. Maria Crommentuijn en haar man Joop zijn boos, ze betalen wel voor de parkeervergunning maar krijgen er niets voor terug.

Malini Witlox Geschreven door

Een Dixi, een container, afvalbakken en plek voor bouwmaterialen. De aannemer die het Zorgboog-gebouw aan de Julianastraat verbouwt heeft alles neergezet op parkeerplaatsen vlakbij het woonzorgcentrum. Precies daar waar Maria en Joop meestal parkeren. Normaal mag je in de blauwe zone maar een paar uur staan, maar ze hebben honderden euro’s neergeteld voor een ontheffing. Dat ze er nu een halfjaar niet kan parkeren, is in het verkeerde keelgat geschoten. “Ik betaal 200 euro voor twee jaar.” Ze wil dat de parkeerplaats weer vrijgegeven wordt en anders wil ze een deel van haar geld terug. De gemeente zou dat weigeren. De gemeente Gemert-Bakel stelt dat bewoners geen recht kunnen claimen om specifiek op die negen parkeerplaatsen te staan. “De bewoners hebben een ontheffing voor de blauwe zone. Dat betekent dat ze overal in dat gebied mogen parkeren. Hiervoor is in de omgeving van de Julianastraat in Gemert voldoende ruimte”, zegt een woordvoerder.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.