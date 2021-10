Gymleraar en doelman Rick met OSS'20 strijdend ten onder tegen FC Twente

Gymleraar Rick bokst een Twentse voorzet weg (foto: Corrado Francke). vergroot

Voetbalclub OSS'20 is strijdend ten onder gegaan in de eerste ronde van de KNVB Beker. In het Frans Heesen Stadion van TOP Oss leverde de derdedivisionist woensdagavond een knappe prestatie tegen FC Twente, maar dat bleek net niet genoeg om uitschakeling te voorkomen: 0-2.

Doelman Rick van der Leest uit Nuland was in de ochtend nog gymleraar op een mbo-school in Nieuwegein. In de avond wachtte hem de zware taak om Twentse doelpogingen te keren. "Ik heb veel succeswensen gekregen van mijn leerlingen, veel wisten ervan en zouden gaan kijken. Dat is heel leuk", zegt hij lachend. Vuurpijl

Vanaf de aftrap verweerde de ploeg van trainer Bertran Kreekels zich kranig. Ondanks het vele balbezit voor de bezoekers zocht de thuisploeg regelmatig de aanval. Toch kon het uitvak voor de eerste keer juichen toen Ramiz Zerrouki de Brabantse doelman met een vuurpijl in de kruising kansloos. "Ik kon hem alleen maar horen", analyseerde Van der Leest het prachtige doelpunt. Penalty

De Twentse storm ging niet liggen, maar Van der Leest voorkwam met een knappe reflex dat de score werd verdubbeld. Even later zag hij dat spits Ricky van Wolfswinkel uit een penalty verzuimde om de tweede treffer te scoren.

De marge van één goal waarmee de teams gingen rusten, kon op de tribune dan ook op blije gezichten rekenen. Ook na rust zocht OSS'20 brutaal de aanval tegen een pover FC Twente. Julian Calor had na een uur zelfs de gelijkmaker op de schoen, maar mikte een meter over. Hoop

De bezoekers blonken uit in fouten, wankelden defensief en leverden amper schoten af. De geelblauwen bleven daardoor hopen op een stunt. "Vooral in de tweede helft hebben ze echt amper kansen gecreëerd", zag ook Van der Leest. "En wij probeerden er met een goed gelukje corners en voorzetten in te pompen. We dachten: we proberen het maar."

In de Osse tank bleek in de slotfase nog wat reserve te zitten en daaruit perste het elftal nog één aanval. Twente-doelman Lars Unnerstall moest daarbij aan het werk om verlenging te voorkomen. Twents tijdrekken

Na een spannende slotfase met Twents tijdrekken en waarin Van der Leest zelfs nog in de zestien van de tegenstander te vinden was, gooide Zerrouki het duel op slot (0-2). Na het eindsignaal volgde een groot applaus van de Brabantse fans. "Trots overheerst", concludeerde Van der Leest. "Je speelt tegen een eredivisieclub en als je het dan zo lang spannend kunt houden, vind ik dat we een topprestatie hebben geleverd." En na een "meer dan verdiend biertje" staat de 26-jarige gymdocent donderdagochtend gewoon weer voor de klas. "Ik begin het eerste uur, dus dat wordt weer vroeg morgen. Maar dat maakt niet uit, want dit was een hele mooie dag."

