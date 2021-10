Gratis trainingspakken voor minder bedeelde kinderen in Breda

Foto: Soccerfanshop vergroot

Een aandoenlijk initiatief van een voetbalkledingwinkel in Breda dit weekend: in samenwerking met de gemeente worden er 153 trainingspakken weggegeven aan kinderen die het niet zo breed hebben. Kinderen kunnen zich nog steeds inschrijven voor de actie.

Ron Vorstermans Geschreven door

"We wilden iets terugdoen voor kinderen in gezinnen met minder inkomen. Zij zien andere kinderen op het schoolplein lopen met mooie trainingspakken, maar kunnen het zelf niet betalen", zegt Rijk van de Reijt, initiatiefnemer en eigenaar van webshop Soccerfanshop, dat ook een fysieke winkel in Breda heeft.

"Mensen kunnen een motivatie sturen voor zichzelf of voor anderen."

De pakken kosten nieuw ongeveer 130 euro en zijn van het merk Black Bananas. In totaal worden er 153 weggegeven, goed voor een totale winkelwaarde van bijna 20.000 euro. De voetbalkledingwinkel werkt samen met de gemeente. Via de gemeente werden al tientallen kinderen gevonden. De andere gelukkigen worden gekozen via een oproep op sociale media. "Mensen kunnen een motivatie sturen voor zichzelf of voor anderen. Daar vullen we het aantal kinderen mee aan. We hebben al heel veel positieve reacties gekregen", zegt Van de Reijt. Het is nog steeds mogelijk om mee te doen, ook als je buiten Breda woont.

"Voor veel Bredapas-houders is dit helaas de realiteit."

De pakken worden dit weekend in de winkel uitgedeeld. Ieder gekozen kind kan het pak dan zelf op komen halen in de winkel. Vrijdag wordt het project afgetrapt met een freestyle voetballer, een dj en de rapper Ashafar. Het eerste pak is inmiddels al weggeven door de Bredase wethouder Boaz Adank. "Als het iedere maand een kwestie is van de eindjes aan elkaar knopen, dan zit de luxe voor nieuwe kleren er vaak niet in", schrijft hij op sociale media.

